Шведские депутаты обвинили Эрдогана в геноциде

Группа шведских депутатов подала в прокуратуру жалобу, в которой обвинила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

Жалоба была подписана пятью депутатами из числа левых и зеленых и является первой подобной жалобой в Швеции, направленной против главы государства.

Предметом жалобы стало восстановление боевых действий между курдскими боевиками и правительственными силами в 2015 году на юго-востоке Турции, населенном в основном курдами.

"Мы, 5 депутатов, подписавших жалобу, просим наказание за геноцид, преступления против человечности и военные преступления", – говорится в поданной в Международную прокуратуру Швеции жалобе.

Жалоба направлена ​​не только против Эрдогана, но и против нескольких министров его правительства, в том числе премьера Бинали Йылдырыма.

В Швеции с 2014 года действует закон, который позволяет судам решать дела по обвинению в преступлениях, независимо от того, где и кем они были совершены.

Теперь прокуратуре предстоит решить, начинать предварительное расследование по жалобе против Эрдогана.