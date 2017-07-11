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Главная » Мир » В ОБСЕ - "кадровый паралич" из-за разногласий США и России, – СМИ
В ОБСЕ - "кадровый паралич" из-за разногласий США и России, – СМИ
Фото: osce.org

В ОБСЕ - "кадровый паралич" из-за разногласий США и России, – СМИ

На неформальном заседании глав МИД стран-членов ОБСЕ будут искать решение кризиса

11.07.17 267
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В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) возник кадровый кризис из-за разногласий Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на собственные источники.

11 июля в ходе неформального заседания в Мауэрбахе (Австрия) главы МИД стран-членов ОБСЕ предпримут попытку найти выход из кризиса из-за конфликта вокруг замещения четыре вакансий в ее руководстве. Три топовые должности не заняты с прошлого года, а с 1 июля 2017 года ОБСЕ впервые в истории осталась без генсека.

Урегулировать кадровый кризис мешают в том числе разногласия между США и РФ. Ожидается, что из 57 стран-членов организации минимум тридцать будут представлены на уровне министров, также в мероприятии примет участие глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.

Полномочия бывшего генсека ОБСЕ Ламберто Заньера истекли 30 июня. Кандидатов на его пост изначально было пять, но одним из лидеров стал заместитель директора Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Томас Гремингер. Его кандидатуру готово поддержать абсолютное большинство из 57 членов организации, включая РФ.

Также необходимо назначить директора Бюро по демократическим институтам и правам человека, представителя по свободе СМИ и верховного комиссара по национальным меньшинствам. На каждый из этих постов есть свои претенденты.

При этом одни страны (в том числе США) требуют решить вопрос "пакетно", другие (включая РФ) настаивают на отдельном голосовании по каждой из кандидатур. В Москве считают, что хотя бы одна из вакантных должностей должна достаться "представителю страны, находящейся к востоку от Вены".

Напомним, ранее сообщалось о заявлении президента Украины Петра Порошенко, в котором он сказал, что РФ создает условия, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ покинула Украину.

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