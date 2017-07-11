Навальный сойдется в "дуэли" с Гиркиным

В России оппозиционер Алексей Навальный и бывший главарь боевиков в Донбассе, полковник ГРУ Генштаба РФ Игорь Стрелков/Гиркин проведут дебаты, на которых постараются выяснить, кто из них больший патриот и националист.
Приглашение на дебаты Стрелков сделал в эфире Рой ТВ 5 июля, ответ на него Навальный опубликовал на своем сайте. При этом дебаты экс-главарь боевиков назвал "дуэлью".
Среди прочего Гиркин собирается выяснить, что Навальный, став президентом, будет делать с Донбассом и Крымом.
"Собирается ли он, так называемый русский националист, сдать Донбасс с русским населением русофобской антирусской Украине", – поинтересовался один из организаторов российской агрессии в Донбассе.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Краснодаре "Отряды Путина" разгромили штаб Навального
"Я единственный кандидат в президенты, прямо заявляющий о том, что к политической жизни страны и участию в выборах должны быть допущены все политические силы, включая националистов. Тех самых националистов (и снова Стрелков типичный пример), многих из которых Кремль использовал для нагнетания имперской, антиукраинской и антизападной пропаганды; использовал для начала вредной, губительной для России войны, а теперь всячески прессует, загоняет в подполье и превращает в маргиналов. Постараюсь в ходе этих дебатов доказать, что я наилучший кандидат для всех избирателей, называющих себя патриотами", - ответил Навальный.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Террорист Гиркин рассказал о структуре незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР"
Дата и формат дебатов Навальный пообещал сообщить позже.