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Главная » Мир » В ИГИЛ объявили о гибели своего главаря Аль-Багдади, – СМИ

В ИГИЛ объявили о гибели своего главаря Аль-Багдади, – СМИ

В ИГИЛ объявили о гибели своего главаря Аль-Багдади, – СМИ
Боевики ИГИЛ / Фото: medium.com

О смерти Аль-Багдади сообщали много раз, однако ни разу подобная информация не исходила от "Исламского государства"

11.07.17 71
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Боевики террористической организации "Исламское государство" заявили о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, который провозгласил "халифат" в Ираке и Сирии в 2014 году. Об этом сообщил иракский телеканал Alsumaria News со ссылкой на местный источник в иракской провинции Ниневия, передает Европейская правда.

"ИГИЛ сделали краткое заявление о смерти своего лидера, известного как Абу Бакр аль-Багдади, без каких-либо подробностей, и призвали своих боевиков продолжать борьбу и поддерживать "стабильность оплотов государства Халифат", – сообщает телеканал.

Также сообщается, что боевики якобы назвали имя преемника погибшего, но телеканал не указывает этого имени.

Напомним, 16 июня минобороны РФ заявило об уничтожении 300 боевиков ИГИЛ, включая лидера террористов Аль-Багдади в Сирии. Это якобы случилось вследствие российского авиаудара, нанесенного в конце мая.

Минобороны РФ обнародовало фотографию, которая должна была подтвердить уничтожение командного пункта террористической группировки "Исламское государство" в районе города Ракка в Сирии.

Международная военная коалиция против "Исламского государства", возглавляемая США, не подтвердила информацию россиян о гибели Аль-Багдади.

О смерти Аль-Багдади сообщали много раз, однако ни разу информация не исходила от ИГИЛ.

Известно, что в 2015 году Аль-Багдади получил тяжелое ранение, но смог после него восстановиться. Аль-Багдади практически не появляется на публике.

Лидер ИГИЛ крайне редко выступает с обращениями и практически никогда не показывает свое лицо – из соображений безопасности. Последнее обращение Аль-Багдади выпустил в ноябре 2016 года.

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