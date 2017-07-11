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Главная » Мир » Комитет Госдумы поддержал публичный отказ от украинского гражданства для получения паспорта РФ

Комитет Госдумы поддержал публичный отказ от украинского гражданства для получения паспорта РФ

Комитет Госдумы поддержал публичный отказ от украинского гражданства для получения паспорта РФ
Фото: ТВ Центр

Голосование по этому вопросу назначено на завтра

11.07.17 449
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Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию поправки, которые упрощают для украинцев процесс получения российского гражданства и вида на жительство в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Поправки предлагают внести в законопроект, который позволит отменять решения о предоставлении гражданства осужденным за терроризм и экстремизм. Документ во втором чтении должен быть рассмотрен Госдумой 12 июля. 

В случае принятия законопроекта, украинцам  будет достаточно подписать заявление об отказе от украинского гражданства и не нужно будет предоставлять справку, выданную компетентными органами и подтверждающую выход из гражданства Украины.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года. 

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия считает ужесточение правил въезда в Украину равносильным введению визового режима и пригрозил ответными мерами.

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