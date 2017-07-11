Комитет Госдумы поддержал публичный отказ от украинского гражданства для получения паспорта РФ

Голосование по этому вопросу назначено на завтра

Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию поправки, которые упрощают для украинцев процесс получения российского гражданства и вида на жительство в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Поправки предлагают внести в законопроект, который позволит отменять решения о предоставлении гражданства осужденным за терроризм и экстремизм. Документ во втором чтении должен быть рассмотрен Госдумой 12 июля.

В случае принятия законопроекта, украинцам будет достаточно подписать заявление об отказе от украинского гражданства и не нужно будет предоставлять справку, выданную компетентными органами и подтверждающую выход из гражданства Украины.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия считает ужесточение правил въезда в Украину равносильным введению визового режима и пригрозил ответными мерами.