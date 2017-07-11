Сирийские повстанцы обвинили Асада в нарушении режима прекращения огня

Вчера перемирие было нарушено не менее шести раз

Повстанцы обвиняют правительственные войска Сирии в нарушении режима прекращения огня на юго-западе страны, который начал действовать менее 24 часов назад. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Times.

Режим перемирия был объявлен вокруг южного города Дераа, вблизи границы Иордании, после договоренности России и США. Режим Асада официально не присоединился к этому соглашению.

Независимые наблюдатели заявили, что режим прекращения огня вчера нарушался не менее шести раз. Они сообщили, что имели место столкновения с использованием артиллерии и танков в провинциях Дераа и Кунейтра.

Представитель повстанцев заявил, что силы режима напали на позиции Свободной сирийской армии на восточной окраине города Эс-Сувейда.

Силы Асада заявили, что целями атаки были боевики "Исламского государства", на которых режим перемирия не распространяется.

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Напомним, так называемые зоны деэскалации созданы на юго-западе Сирии в районах Дераа, Кунейтра и Сувейда. Безопасность вокруг зон деэскалации изначально будет обеспечивать военная полиция в координации с США и Иорданией.