ИГИЛ будет использовать тактику партизанской войны после поражения в Ираке

Боевики террористической организации "Исламское государство" захватили деревню неподалеку от Мосула (Ирак), после поражения в "столице халифата". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации офицера иракской армии и местных жителей, боевики развертывают партизанскую тактику в результате краха самопровозглашенного халифата.

Боевики, вооруженные пулеметами и минометами, захватили более 75% имама Гарби, деревни на западном берегу реки Тигр примерно в 70 км к югу от Мосула, ожидая подкрепления.

Без Мосула доминирование ИГИЛ в Ираке будет сведено к преимущественно сельским, пустынным районам на запад и юг от города.