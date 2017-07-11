Siemens подала в суд на поставщиков ее турбин в оккупированный Крым

Немецкий концерн Siemens подал в Арбитражный суд Москвы иск против компании "Технопромэкспорт" и петербургского совместного приятия "Сименс технологии газовых турбин". Об этом сообщает meduza.io.

В картотеке дел не сообщается, в связи с чем подан иск, но в пресс-службе Siemens сказали, что они требуют предотвратить дальнейшие поставки в оккупированный Крым и возврата ранее поставленного оборудования в изначальное место предназначения – Тамань.

Речь идет о турбинах, которые были произведены совместным предприятием в Петербурге и затем куплены "Технопромэкспортом".

Ранее Siemens заявляла, что намерена через суд добиться возвращения своих турбин, которые по документам предназначались для теплоэлектростанции Тамани, но к лету 2017 года оказались в оккупированном Россией Крыму. Москва заявляла, что в Крыму находятся только турбины российского производства из российских компонентов.

Напомним, что Россия в обход санкций Запада доставила в оккупированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens.

Siemens пообещала провести тщательное расследование факта возможной поставки произведенных им турбин в оккупированный Крым, а также заявила, что не будет оказывать услуги по установке, сборке, наладке и гарантийному обслуживанию этого оборудования.