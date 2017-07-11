"Лаборатория Касперского" сотрудничала с ФСБ, - Bloomberg

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Bloomberg.

В распоряжении Bloomberg оказалось письмо от 2009 года, которое Евгений Касперский писал членам руководства компании. Он описывал секретный проект, который годом ранее вел "по большой просьбе с Лубянки". Проект заключался в создании софта, защищающего от DDoS атак различные сети, включая правительственные.

Bloomberg уточняет, что речь идет о программном обеспечении, которое позволяет не только защититься от хакерских атак, но и обнаружить местонахождение самих киберпреступников. По выявленным адресам отправляли специалистов, которые участвовали в рейде вместе со спецслужбами. Авторы публикации подчеркивают, что Касперский держал разработку в секрете от сотрудников своей фирмы.

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Как пишет агентство, "активные контрмеры" - термин, который используют специалисты по безопасности, говоря о хакерах. Это означает атаку на хакеров. Собеседник, знакомый с системой "Лаборатории Касперского" по защите от DDoS-атак, рассказал, что она состоит из двух частей. Первая - традиционная, включающая в себя перевод трафика на серверы, которые способны с ним справиться. Вторая - "необычная": Касперский в режиме реального времени передавал ФСБ информацию о местонахождении хакеров и отправлял по этим адресам своих специалистов, которые участвовали в рейдах наряду с силовиками.

По данным Bloomberg, руководителем проекта выступал главный юрисконсульт "Лаборатории Касперского" Игорь Чекунов, бывший офицер КГБ. Источники агентства рассказали, что Черкунов занимается технической поддержкой ФСБ и других служб, его роль заключается в сборе идентификационных данных с компьютеров клиентов. На рейды вместе с сотрудниками российских спецслужб выезжал, в том числе Руслан Стоянов, менеджер "Лаборатории Касперского", который проходит по делу о госизмене в пользу США.

Напомним, лидера группировки "Шалтай-Болтай" посадили на 2 года.