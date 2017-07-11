Среди задержанных за беспорядки в Гамбурге оказались россияне

Двух граждан РФ задержали в качестве превентивной меры, еще четверо задержаны по подозрению в совершении правонарушений

В ходе акций протестов в Гамбурге во время саммита "Большой двадцатки" немецкие полицейские задерживали в том числе и иностранцев, среди которых шесть граждан России.

Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе полиции Гамбурга изданию DW.

Так, двух граждан РФ задержали в качестве превентивной меры во время беспорядков и сразу отпустили, еще четверо задержаны по подозрению в совершении правонарушений во время митингов.

Напомним, в Гамбурге перед саммитом G20 произошли столкновения между антиглобалистами и полицией. Участники акций съехались в Германию со всего мира. Они выступали против политики G20.