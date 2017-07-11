Новым генсеком ОБСЕ станет швейцарец Томас Гремингер

Страны, которые входят в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, определились с кандидатурой нового генерального секретаря.

Как сообщают мировые СМИ, об этом на пресс-конференции сообщил действующий глава ОБСЕ Себастьян Курц.

По его словам, страны поддержали назначение генеральным секретарем швейцарского дипломата Томаса Гремингера. Кроме того, согласованы назначения на пост комиссара по делам нацменьшинств, представителя по свободе СМИ и директора Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ).

В частности, новым комиссаром по делам нацменьшинств станет бывший генсек ОБСЕ Ламберто Занньер, представителем по свободе СМИ станет француз Арлем Дезир, а главой БДИПЧ - представительница Исландии Сольрун Гисладоттир.

Напомним, в ОБСЕ разразился "кадровый паралич" из-за разногласий США и России.