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Казахстанцев ограничили в праве стать президентом

Казахстанцев ограничили в праве стать президентом
Нурсултан Назарбаев / Фото: AFP

Назарбаев подписал закон, который сужает круг лиц, имеющих право баллотироваться на пост главы государства

11.07.17 104
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, который существенно сужает круг лиц, имеющих право баллотироваться на пост главы государства.

Как передает Радио Свобода, отныне претендовать на пост президента Казахстана могут только граждане этой страны с опытом работы на государственных должностях (не менее пяти лет).

Также кандидат должен будет доказать "отсутствие заболеваний, препятствующих выполнению обязанностей главы государства". 

Напомним, Нурсултан Назарбаев фактически является неизменным президентом Казахстана, который возглавил страну еще в советские времена, с 1989 года. Специально для него как первого президента страны сняли конституционное ограничение о двух сроках президента. Также он носит официальное звание "елбасы" - "отец нации". 

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