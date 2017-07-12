В США ограничили использование программ "Лаборатории Касперского" в госструктурах

Белый дом исключил "Лабораторию Касперского" из списка одобренных поставщиков программного обеспечения для использования госструктурами в США. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Исключение из списка представляет собой наиболее конкретные действия, предпринятые в отношении "Лаборатории Касперского" за последние нескольких месяцев после появления подозрений о том, что компания может быть слишком тесно связана с российскими разведывательными агентствами, обвиненными в кибератаках на Соединенные Штаты.

Представитель агентства обеспечивающего функционирование работы госструктур (GSA), сообщил, что это решение было принято после тщательного изучения ситуации, добавив, что приоритетом GSA является "обеспечить целостность и безопасность американских правительственных систем и сетей".

В то же время, правительственные агентства все еще смогут использовать программное обеспечение "Лаборатории Касперского", если оно будет приобретаться вне контрактов GSA.

В заявлении "Лаборатории Касперского" сообщается, что компания не получала никаких уведомлений об изменении своего статуса поставщика.

"Лаборатория Касперского" не имеет связей с каким-либо правительством, и компания никогда не помогала и не будет помогать ни одному правительству в ведении кибершпионажа", - заявили в компании.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что "Лаборатория Касперского" разрабатывала специальные технологии для Федеральной службы безопасности России и передавала ей данные хакеров.