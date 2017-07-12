В Сирии погиб российский военный советник

Официальное число погибших россиян в сирийской кампании возросло до 34 человек

Российский военный советник капитан Николай Афанасов погиб в сирийской провинции Хама в результате внезапного минометного обстрела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Николай Афанасов находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск", - сообщили в оборонном ведомстве.

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Напомним, Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года.

Официально Минобороны РФ сообщало о гибели 34 российских военных, включая Афанасова, за время сирийской кампании. Однако по данным СМИ, число погибших в Сирии россиян может быть больше, поскольку часть из них участвовала в сирийском конфликте в качестве сотрудников частных военных компаний.