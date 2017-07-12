В США через суд хотят запретить Трампу блокировать в Twitter других пользователей

Представители института Knight First Amendment, занимающегося защитой свободы слова, подали в федеральный суд Манхэттена иск в отношении президента США Дональда Трампа за блокировку пользователей в Twitter. Об этом пишет 112 Украина со ссылкой на Reuters.

Иск подан от лица семи пользователей социальной сети, которые утверждают, что Трамп "забанил" их за критику в свой адрес и тем самым нарушил первую поправку конституции США.

В исковом заявлении подчеркивается, что аккаунт Трампа является "публичной площадкой для обсуждений", с которой нельзя удалять людей из-за их взглядов и убеждений. Заблокированные Трампом пользователи не могут читать и комментировать его сообщения в соцсети.

"Первая поправка применима к интернет-форуму таким же образом, каким она применяется к городским собраниям и открытым заседаниям школьных советов. Белый дом действует незаконно, исключая людей из этого обсуждения просто из-за того, что они не согласны с президентом", - говорится в заявлении.

Представители института требуют, чтобы суд признал блокировку пользователей антиконституционной, а также обязал Трампа разблокировать доступ к его аккаунту и оплатить гонорары адвокатов.

Напомним, Дональд Трамп завел аккаунт в социальной сети в 2009 году и с тех пор опубликовал в нем более 35 тыс. сообщений. В настоящее время у президента США более 33 млн подписчиков.