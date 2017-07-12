В мире насчитывается 710 млн потенциальных мигрантов

23 млн из них уже сейчас готовятся переехать в другую страну

В мире 710 млн людей хотят переехать в другие страны на постоянное место жительства, тогда как 23 млн уже готовятся сделать этот шаг. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного организацией Gallup в 160 странах по заказу Международной организации по миграции, сообщает Анадолу.

"Согласно опросу, США являются самой привлекательной страной для мигрантов. За ними идут Великобритания, Саудовская Аравия, Франция, Канада, Германия и Южная Африка", - говорится в сообщении.

Треть опрошенных мечтает переехать в развивающиеся страны. Большинство мигрантов составляют выходцы из Нигерии, Индии и Демократической Республики Конго.

Вместе с тем, авторы исследования выяснили, что доля взрослого населения, которое желает эмигрировать, в мировом масштабе составляет лишь полпроцента. Это преимущественно молодые одинокие мужчины, которые проживают в городах и, как правило, имеют среднее образование.

60% потенциальных мигрантов, желающих перебраться в страны Евросоюза, живут в Африке. При этом количество людей, которые желают переехать в Германию, с 2010 по 2015 год выросло на 60%.

Авторы исследования считают, что данные относительно числа людей, желающих уехать из своей страны, могут служить довольно надежным ориентиром для определения реальных миграционных потоков. В то же время намерения не всегда претворяются в жизнь – по разным причинам, порой не зависящим от самих людей. Причем разрыв между желаемым и действительным разнится от страны к стране, сообщается в опросе. Так, в Финляндии свои намерения осуществляют каждые восемь из десяти потенциальных мигрантов.