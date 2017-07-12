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СМИ: В ПАСЕ приостановили создание пророссийской группы

СМИ: В ПАСЕ приостановили создание пророссийской группы
Зал заседаний ПАСЕ / Фото: assembly.coe.int

Организаторов нового объединения заподозрили в подделке подписей

12.07.17 161
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В Парламентской ассамблее Совета Европы затормозили и даже поставили под вопрос создание новой пророссийской группы под названием "Свободные демократы". Об этом говорится в материале Европейской правды "Плагиат и подделка: как создают пророссийскую группу в ПАСЕ".

Руководитель другой фракции в ПАСЕ "Европейских консерваторов" заявил об обнаружении проблемы в документах "Свободных демократов" и разослал письма об этом всем представителям Бюро ПАСЕ.

"Свободными демократами" захотели стать семь турецких депутатов, членов проправительственной Партии справедливости и развития. Одновременно они якобы написали заявления о выходе из группы консерваторов, членами которой они были раньше. Однако письма с уведомлением об этом и с подписями депутатов "турецкой семерки" поступили не от самих депутатов, а от  функционера каталонской либеральной партии Susanna Rivero Baughman.

Лидер консерваторов утверждает, что турецкие подписи "фальшивые" и требует остановить регистрацию группы "Свободные демократы". Стоит отметить, что без 7 депутатов у новой фракции не будет кворума для своего создания.

Председатель группы, итальянка Адель Гамбара отвергает все обвинения в подделке подписей и требует зарегистрировать ее группу "задним числом", по состоянию на 29 июня 2017 года.

"Дата действительно важная, ведь все политические квоты на следующий год рассчитываются исключительно исходя из численности группы по состоянию на 30 июня. А значит - если группу зарегистрируют осенью, она не будет иметь никаких политических прав в ассамблее", - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Парламентской ассамблее Совета Европы планируют создание группы, в которую войдут депутаты, поддерживающие Россию.

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