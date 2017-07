В Соединенных Штатах Америки диспетчер предотвратил столкновение пяти самолетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Самолет Air Canada едва избежал катастрофы после того, как почти приземлился на дорожке для руления с четырьмя другими самолетами в Сан-Франциско.

В заявлении Федеральной авиационной администрации говорится, что для рейса Air Canada AC759 из Торонто была очищена для посадки взлетно-посадочная полоса 28R.

Однако пилот самолета непреднамеренно направил самолет на посадку на дорожку для руления, проходящую параллельно взлетно-посадочной полосе, где стояла очередь из четырех пассажирских самолетов.

Столкновения удалось избежать благодаря указаниям диспетчера, который дал команду экипажу самолета Air Canada вновь набрать высоту. Лайнер ушел на второй круг и вскоре приземлился в нужном месте.

"Это могло стать самой большой авиационной катастрофой в истории США. Если бы вы могли представить себе, что Airbus сталкивается с четырьмя пассажирскими самолетами, с полными баками топлива и кучей пассажиров, то вы можете себе представить, насколько это могло бы быть ужасно", – заявил отставной капитан United Airlines Капитан Росс Аймер, генеральный директор Aero Consulting Experts.

The FAA is investigating a close call at San Francisco Int'l where an Air Canada flight nearly landed on a taxiway filled w/ passenger jets. pic.twitter.com/A8mxz6fDEt