Полиция Турции ликвидировала пятерых боевиков ИГИЛ

Полиция Турции в среду ликвидировала пятерых боевиков "Исламского государства" во время рейдов в городе Конья. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис губернатора провинции и турецкое информагентство Dogan, передает Укринформ.

"Специальные силы полиции начали операцию в доме в районе Мерам в Конье, что в центральной части Турции, в 5:15 утра по местному времени", – говорится в сообщении.

У правоохранителей были подозрения, что группа боевиков планировала атаки во время мероприятий, которые проводятся на этой неделе по случаю первой годовщины попытки переворота в Турции 15 июля 2016 года.

Во время рейда произошли вооруженные столкновения между боевиками и правоохранительными органами. Четверо правоохранителей получили легкие ранения.

В ходе операции также были изъяты пять автоматов Калашникова, пистолет и боеприпасы.

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По словам офиса губернатора провинции, операции, которые, в целом, были осуществлены по десяти адресам в городе Конье, также были проведены как часть мер безопасности для защиты зданий по маршрутам, используемым военными транспортными средствами, а также для поиска разыскиваемого боевика "Исламского государства".