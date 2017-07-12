Директор ЦРУ: Россия вмешивалась в выборы 2012 года, на которых победил Обама

Майк Помпео считает, что РФ пытается повлиять на избирательный процесс в США "чертовски долго"

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео заявил, что Российская Федерация вмешивалась в выборы в США в 2012 году, на которых победил Барак Обама. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

По словам Помпео, Россия "явно" вмешивалась в президентские выборы в 2016 году в США. Вместе с тем, он отметил, что вмешательство России в выборы в США не является чем-то новым.

Помпео добавил, что РФ также вмешивалась в выборы в 2012 году, победу на которых одержал Обама, и в предыдущие избирательные циклы.

"Они занимались этим чертовски долго", - сказал он.

Напомним, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели первую двустороннюю встречу в рамках саммита"Большой двадцатки" в Гамбурге вечером 7 июля.

Трамп начал разговор с вопроса о вмешательстве России в выборы в США. Путин отрицал вмешательство России. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Трамп якобы принял такое заявление Путина. Глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, в свою очередь, заявил, что Трамп не поверил заверениям российского президента.