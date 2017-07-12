Китай построит первую зарубежную военную базу

Военная база будет создана в Восточной Африке

Корабли с военнослужащими Китая 11 июля отправились в Джибути (Восточная Африка) для того, чтобы создать там первую зарубежную военную базу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хinhua.

"Создание базы в Джибути – решение двух стран, принятое по результатам дружественных переговоров в соответствии с общими интересами народов обеих стран", – говорится в сообщении.

Объект будет использоваться для снабжения китайских военных подразделений, выполняющих задачи по патрулированию судов, а также миротворческие и гуманитарно-спасательные миссии.

Военная база будет обслуживать более 2 тыс. китайских военнослужащих, принимающих участие в миротворческих операциях в Африке и занимающихся борьбой с пиратством в Индийском океане.

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"База будет способствовать эффективному выполнению задач Народно-освободительной армии Китая (НОАК) за рубежом, включая военное сотрудничество, проведение совместных военных учений и тренировок, эвакуацию китайских эмигрантов, проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях", – говорится в сообщении.

Строительство базы в Джибути началось в 2016 году.