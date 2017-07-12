Ученые сообщили о том, что на западе Антарктиды произошел откол гигантской части ледника Ларсен С, в результате чего образовался один из величайших айсбергов в истории. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ВВС.

Площадь айсберга составляет порядка 6 тыс. квадратных километров, что сравнимо с половиной Закарпатской области.

Отрыва гигантского айсберга ученые ожидали уже давно. Впервые трещина была замечена еще в 2011 году, а в 2014 году она стала быстро расти.

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По словам ученых, сейчас трещина быстро увеличивается в размерах, а течения и ветры теперь могут отнести отколовшийся айсберг в Атлантический океан.