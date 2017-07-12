Додон не исключает вступления Молдовы в Евразийский экономический союз

Президент Молдовы Игорь Додон выступает за пересмотр соглашения об ассоциации с ЕС и не исключает членства своей страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", перадет БЕЛТА.

По поводу подписанного в 2014 году соглашения об ассоциации с Европейским союзом, Игорь Додон подчеркнул, что в этом вопросе необходимо исходить из национальных интересов.

"За эти три года мы видим, что, к сожалению, результатов положительных не дано. Коррупция растет при этой парламентской власти, инвестиции рекордно упали за последние 20 лет. Местных производителей мы убиваем этой политикой, потому что мы открыли рынки и сюда хлынули европейские товары , которые субсидируются в странах ЕС ", – заявил он.

"Когда берешь все эти моменты, думаешь, для чего это было подписано. В чьих интересах? У Молдовы я пока не вижу никаких результатов. Конечно, все это нужно просматривать", – добавил президент Молдовы.

Додон убежден, что экономика его страны расцветет только в том случае, если государство сможет пробиться на рынки ЕАЭС.

"Поэтому мы сделали первый шаг – подписали меморандум о сотрудничестве в начале апреля. Этот меморандум не противоречит другим соглашениям, которые у есть Молдовы. Второй шаг – мы подали заявку, чтобы получить статус наблюдателя в ЕАЭС. Эту заявку рассмотрели, и в октябре, скорее всего, будет принято окончательное решение ", – сказал президент Молдовы.

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"Все эти шаги для сближения с ЕАЭС. Станем ли мы членом ЕАЭС на каком-то этапе? Я этого не исключаю. Считаю, что для Молдовы это было бы правильно ", – заявил Додон.

Вместе с тем он обратил внимание, что соответствующее решение должен принять народ. Для этого в стране могут провести референдум.