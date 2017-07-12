Операция ЕС в Средиземном море провалилась, – парламент Британии

Нужно разрушить бизнес контрабандистов на суше – в Ливии

Военно-морские силы стран Европейского Союза не смогли остановить поток мигрантов в Средиземном море и операция "София" не должна продолжаться в нынешнем виде. Об этом говорится в докладе комитета по внешним делам парламента Великобритании, передает Европейская правда.

Операция "София" была начата в 2015 году для борьбы с контрабандой людей, которых перевозят из Ливии в Европу через южную и центральную части Средиземного моря.

Британские депутаты заявили, что операция "София" была дорогой и не смогла помешать мигрантам рисковать своей жизнью на море.

"Контрабанда людей начинается на побережье, поэтому морская миссия является неправильным средством борьбы с этим опасным, бесчеловечным и недобросовестным бизнесом. После того, как лодки отплыли от берега, уже поздно что-то делать", – отмечают депутаты.

В докладе отмечается, что ЕС должен продолжать спасать мигрантов на море, но без военных кораблей.

Также отмечается необходимость создания стабильного сотрудничества с ливийским правительством для того, чтобы разрушить бизнес контрабандистов в самой Ливии.

"Следствием уничтожения лодок контрабандистов в рамках операции стало то, что они адаптировались, отправляя мигрантов в море в непредназначенных для этого лодках, в результате чего на море гибнет еще больше людей", – отметили депутаты.

С момента начала операции военно-морские силы ЕС задержали 110 подозреваемых контрабандистов и спасли на море более 38 тысяч человек.

В октябре 2016 года в рамках операции "София" началась соответствующая подготовка береговой охраны ливийского флота.

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Напомним, по данным ООН, около 100 000 человек прибыли в Европу на лодках в 2017 году через Средиземное море. По состоянию на 6 июля почти 2300 мигрантов погибли или пропали во время опасного путешествия.