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Главная » Мир » У России не получается достроить атомный ледокол без Украины

У России не получается достроить атомный ледокол без Украины

У России не получается достроить атомный ледокол без Украины
Фото из открытых источников

Турбины "Арктики" должен был испытывать Харьковский турбинный завод

12.07.17 2734
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Сроки сдачи головного российского атомного ледокола "Арктика" пришлось перенести. Одной из ключевых причин этого стала агрессия России против Украины. Об этом пишет Коммерсантъ.

Президент РФ Владимир Путин поручил перенести срок сдачи головного атомного ледокола ЛК-60Я "Арктика" с 2017-го на 2019 год. Источник здания, близкий к постройке ледокола не исключает, что и в эти сроки уложиться не удастся.

Ключевой проблемой "Арктики" стали турбины. Их должен был испытать украинский Харьковский турбинный завод, но после 2014 года, стенд пришлось строить на предприятии "Киров-Энергомаш". При этом в Объединенной судостроительной корпорации пожаловались на кадровые проблемы, большой временной разрыв в реализации подобных проектов, утрату компетенций, переделку техпроекта и документации.

Двухреакторный ледокол "Арктика" был заложен в ноябре 2013 года. В июне 2016 года Арктика была спущена на воду. На ее строительство из бюджета РФ было выделено 37 млрд руб.

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