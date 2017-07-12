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Главная » Мир » Во Франции намерены усовершенствовать систему предоставления убежища

Во Франции намерены усовершенствовать систему предоставления убежища

Во Франции намерены усовершенствовать систему предоставления убежища
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп / Фото: europe1.fr

Планируют уменьшить время обработки запросов на получение убежища и выделять просителям дополнительное жилье

12.07.17 24
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Французское правительство в сентябре представит законопроект, призванный усовершенствовать предоставление убежища беженцам. Об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

По его словам, правительственная инициатива предусматривает уменьшение времени обработки запросов на получение убежища и выделения дополнительного жилья для просителей убежища.

"Наши нынешние стандарты не такие высокие, какими они должны быть во Франции", – заявил Филипп журналистам.

Филипп отметил, что Франция будет пытаться обеспечить искателей убежища дополнительным жильем в течение следующих двух лет и сократит время рассмотрения запросов в среднем до шести месяцев.

По его словам, правительство планирует создать 4 тысячи дополнительных жилых помещений для просителей убежища в 2018 году и еще 3,5 тысячи – в 2019 году.

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