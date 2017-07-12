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Главная » Мир » Двум россиянам, арестованным в Гамбурге, грозит 10 лет тюрьмы

Двум россиянам, арестованным в Гамбурге, грозит 10 лет тюрьмы

Двум россиянам, арестованным в Гамбурге, грозит 10 лет тюрьмы
Фото из открытых источников

Их подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении полиции

12.07.17 350
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Двум россиянам, арестованным после беспорядков в Гамбурге накануне и во время недавнего саммита G20, может грозить от шести месяцев до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на DW.

Как заявила официальный представитель прокуратуры Гамбурга Нана Фромбах, десять лет – это максимальный срок, к которому могут быть приговорены задержанные, однако окончательное решение будет принимать суд после того, как завершится расследование и будут выдвинуты официальные обвинения.

В настоящее время оба арестованных содержатся в камере предварительного заключения. Их подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении полиции. По данным правоохранительных органов, россияне бросали бутылки в полицейских.

Напомним, на саммите G20 в столкновениях с протестующими ранен 231 полицейский.

 

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