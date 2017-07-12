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Главная » Мир » Femen пытались сорвать выступление Вуди Аллена

Femen пытались сорвать выступление Вуди Аллена

Femen пытались сорвать выступление Вуди Аллена
Фото из открытых источников

Протест обычен - "Нет сексуальному насилию!"

12.07.17 348
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Обнаженные активистки движения FEMEN попытались сорвать джазовый концерт знаменитого американского режиссера Вуди Аллена, который проходил в Гамбурге.

Об этом сообщает пресс-служба движения в своем Facebook.

Феминистки выбежали на сцену с обнаженной грудью, и начали скандировать лозунги против сексуального насилия.

"Мы хотели напомнить миру и любителям джаза, что Аллен – не только очаровательный невротик-режиссер, музыкант и актер", - заявили представители движения.

Напомним, в 2014 году Аллен был обвинен в сексуальном насилии его приемной дочерью, которая рассказала, якобы отчим растлил ее в семилетнем возрасте. Сам Аллен назвал эти заявления ложью.

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