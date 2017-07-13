Эффект отсутствия. Что получила Украина от саммита G20

Хотя всё, безусловно, зависит от точки зрения. Для кого-то, например для Украины, лидер США — проблема, а президент Российской Федерации — беда, для других наоборот, а для кого-то и вовсе оба спасители рода человеческого. Многие критиковали сам факт того, что президент Соединённых Штатов позволил хозяину Кремля беседовать с собой, тот явно не заслужил подобной чести, наоборот. Мало кому, кроме россиян, понравилось, что вместо запланированного получаса Трамп и Путин не могли оторваться друг от друга больше двух часов, и всё это сопровождалось улыбками и взаимными похлопываниями. Ещё и госсекретарь Рекс Тиллерсон подлил бензина в костёр страхов и опасений, сообщив, что между двумя президентами возникла "позитивная химия". Химия и Путин — ничего хорошего такое сочетание не сулит, ждите жертв. И всё-таки дурные ожидания не оправдались. Ну, почти.

Польская страховка

После первого зарубежного визита Дональда Трампа, который состоялся в конце мая, возникло небезосновательное убеждение, что американского лидера надо получше готовить к международным контактам. Если на Ближнем Востоке местный народ получил от президента США всё, что хотел, и даже с горкой (кстати, не факт, будто так Белым домом и замышлялось), то Европа осталась в недоумении: приехал, недовольно побурчал на заседаниях G7 и НАТО и уехал. Чего вообще приезжал?

Тогда-то и стал активно ходить тезис, озвученный кем-то раньше: дескать, звание лидера западного мира переходит от президента США к главе немецкого правительства. Ангела Меркель действительно выглядит по всем позициям сильнее и, главное, адекватнее Дональда Трампа. Это обидное утверждение решено было, судя по всему, опровергнуть во время новой европейской поездки. И выбор Польши для обкатки Трампа 2.0, усовершенствованной версии американского президента, был неслучаен.

Во-первых, Польша традиционно ориентирована на англосаксонский мир, что дополнительно укрепляет её особую позицию в Европе. Во-вторых, власть находится в руках представителей партии "Право и справедливость" (ПиС), которых отличает редкий для нынешней Европы консерватизм, доходящий до обскурантизма, — вполне в духе базового электората Трампа. А что ещё предельно важно, Варшава на дух не переносит Москву, что не оставляло непредсказуемому в своих проявлениях Трампу манёвра для шокирующих реверансов в сторону Владимира Путина, к которому тот явно неровно дышит.

Варшавская картинка переплюнула кадры из Эр-Рияда: поляки были в восторге от Дональда

Говорят, специалисты несколько дней до отлёта очень плотно инструктировали Трампа, объясняя ему тонкости европейской политики, насколько это возможно сделать в режиме курса молодого дипломатического бойца. И польская часть европейского турне прошла прекрасно. Ну если не считать маленького курьёза, когда жена президента Дуды Агата проигнорировала протянутую Трампом ладонь и, как предписывает протокол, сначала поприветствовала Меланию.

Зато произнесённая на одной из варшавских площадей речь, полная комплиментов польскому народу, была насыщена концептуальными моментами, которые вроде бы поднимали Трампа на уровень лидера западной цивилизации, противостоящей внешним и внутренним угрозам. Помимо международного терроризма была названа и угроза в виде агрессивной политики России. Наряду с размыванием традиционных ценностей (привет глобалистам) и бюрократизмом (плевок в сторону Брюсселя). Активисты ПиС, свезённые со всей Польши на выступление, бурно приветствовали каждый такой выпад. А для полного счастья Трамп пообещал полякам газ, чтобы снять зависимость от русских, и наконец-то заявил о приверженности США пятому пункту договора НАТО о коллективной защите: в первый европейский визит он, к всеобщей озабоченности, не сделал этот традиционный для американских руководителей жест.

Варшавская картинка переплюнула кадры из Эр-Рияда: поляки были в восторге от Дональда.

Два часа химии

После такого яркого пролога, казалось, американской делегации достаточно нигде сильно не наломать дров, и за четырёхдневное посещение Европы можно будет поставить себе жирный плюс. Но в уравнении, которое предстояло решить, было две проблемные переменные: собственно сам Трамп и Путин.

Согласившись на разговор с российским лидером, Дональд Трамп рисковал. Для Владимира Путина он уже четвёртый американский президент, и все предыдущие на первых порах удивлялись тому, какой Владимир душевный человек. Буш-младший так и сказал после первой встречи: "Я посмотрел ему в глаза и увидел его душу". Нужно быть битым во вьетнамском плену Джоном Маккейном, чтобы не поддаваться этим штучкам: "Я посмотрел в глаза Путину и увидел там три буквы: К, Г и Б", — спародировал сенатор президента. Да и Рекс Тиллерсон, присутствовавший с российским коллегой на переговорах, по опыту однозначно проигрывает Сергею Лаврову. Американцы даже обговаривали идею подключить к разговору президентов Фиону Хилл, главного специалиста Национального совета безо­пасности по Европе и России. Она, например, является автором книги "Путин: спецагент в Кремле". Но до таких крайностей дело не дошло, и на дело отправились Трамп с Тиллерсоном, которому предстояло играть роль "единственного взрослого в комнате" с американской стороны.

"Женское" рукопожатие Путина. Так в трактовке психологов выглядит ладонь, кокетливо положенная сверху в протянутую руку

Тут-то и произошла знаменитая история, когда Меланию Трамп отправили напомнить супругу, что время встречи закончилось и его ждут переговоры о глобальном климате, но Трамп не послушался: очень уж хорошо разговор пошёл между лидерами, у которых установилась, по Тиллерсону, "позитивная химия". Можно только представить, какая паника поднялась в американской делегации. Особенно на фоне прозвучавшего в начале встречи уверения Дональда Трампа, что он считает честью возможность поговорить с Путиным — человеком, который раздувает антизападную и антиамериканскую истерию дома и в мире, нарушает международные нормы и договоры, поддерживает одиозных диктаторов в других странах и отдал распоряжение о вмешательстве в президентскую кампанию в США.

Дональд Трамп, как известно, не любит что-то делать под давлением, а в важных разговорах его немного несёт. Он ещё во время предвыборной кампании обещал установить с Путиным хорошие отношения "для блага Америки", и никто не смог его переубедить. При личной же встрече из него попёрла традиционная речевая избыточность, породившая эти несуразные слова про "честь".

Сам разговор тоже был достаточно несуразен. Путин с Трампом подискутировали о русском вмешательстве в выборы, и американский президент "принял" заверения российского, что Кремль тут ни при чём. Больше того, стороны обсудили перспективу создания совместной группы по кибербезопасности, которая бы обеспечивала защиту избирательных процедур от внешнего вмешательства. Когда об этом услышал один из ведущих республиканцев, сенатор Линдси Грэм, он прокомментировал: "Это не самая идиотская идея из тех, что мне приходилось слышать, но где-то рядом". А сенатор Марко Рубио сказал: "Это всё равно что создать совместную группу по разработке химического оружия с Башаром Асадом". Трампу пришлось потом, уже вернувшись домой, говорить, что он и сам не верит в такое сотрудничество. Упс.

Из прочих договорённостей: назначение новых послов, попытка в очередной раз прекратить огонь в Сирии и взаимное обещание обсудить вопрос по Украине.

А Украина?

Сухой итог встречи Путина и Трампа: пиар-победа Кремля, пиар-поражение Трампа и, как ни парадоксально, относительно положительный баланс для Вашингтона в целом.

Русские действительно выдавили максимум возможного из рандеву. Сам факт возобновления прямых контактов на высоком уровне на фоне совершённых "милых шалостей" — достижение. Российская власть вообще порождение информтехнологий, и картинка "химически позитивных" лидеров США и России — мечта Останкино. Все несуразные заявления Трампа — в ту же корзину. Америка же и мир лишний раз убедились, что нынешний глава Белого дома переговорщик никудышный.

Сухой итог встречи: пиар-победа Кремля, пиар-поражение Трампа и относительно положительный баланс для Вашингтона в целом

И в этом смысле большое счастье, что украинский вопрос оказался на дальней периферии беседы Трампа и Путина, тем меньше у американского президента было шансев ляпнуть что-то лишнее, а у российского поймать его на слове.

В то же время даже такие переговоры на высшем уровне продемонстрировали, что России в общем нечего предложить Соединённым Штатам в обмен на нормализацию отношений без односторонних уступок, в том числе по украинскому направлению. И официальный Вашингтон, который значительно больше, чем президент Трамп, это отлично понимает. Позицию тут определяют уже упомянутая Фиона Хилл и назначенный курировать украинский вопрос Курт Волкер, занимавший когда-то пост заместителя госсекретаря по европейским и евроазиатским вопросам и представлявший США в НАТО. Последняя работа Волкера — исполнительный директор института Джона Маккейна, того самого, что разглядел три заветные буквы К, Г и Б в глазах Путина.

Спустя считаные дни после исторической встречи Трампа и Путина в Украину приехали Тиллерсон и Волкер, а ещё тут очень удачно оказался генсек НАТО Йенс Столтенберг. Все в один голос заверили, что никаких уступок Москве не будет без подвижек в минском процессе, а глава Альянса подтвердил, что НАТО станет помогать Украине в заявленной ею цели — присоединении к организации. Самая больная для Кремля тема. А за вмешательство в американские выборы Россию накажут, Белый дом, посетовав, что законодатели отнимают часть президентских прерогатив во внешней политике, согласился с новыми санкциями, одобренными сенатом. И это ещё до окончания расследования "русского дела".

Похоже, таким образом и дальше будут распределяться мировые роли. России остаётся только троллить и стращать Запад. Тот в лице президента Трампа будет реагировать странными ужимками: американскому президенту неприятна мысль, что своей победой на выборах он хотя бы косвенно обязан Путину, тем более что расследование этого обстоятельства лишь набирает обороты. Прочие же политические структуры Запада и, в частности, США продолжат давление на путинский режим, поскольку нет ни одной причины этот процесс прекращать: Россия получает то, что активно провоцирует.

Для Украины в этой ситуации важно не вылететь на периферию противостояния Запада и России. У американцев и европейцев усилиями Кремля появилось достаточно причин, чтобы ставить РФ на место, и помимо аннексии Крыма и вторжения в Донбасс. Стать незаменимым участником и выгодоприобретателем этого процесса — вот первостепенная задача украинского руководства. Будет бесконечно жаль, если оно окажется неспособным эту задачу решить. Другого шанса может не появиться. Запад так или иначе рано или поздно окончательно укротит сорвавшихся с катушек русских. Украина должна к тому времени стать частью Запада. Хотя бы для того, чтобы не стать частью бывшей советской территории, надолго выпавшей из истории.