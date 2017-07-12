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Главная » Мир » Экс-президент Бразилии будет сидеть в тюрьме

Экс-президент Бразилии будет сидеть в тюрьме

Экс-президент Бразилии будет сидеть в тюрьме
Фото: EPA

Луис Инасио Лула да Силва приговорен к 9,5 годам лишения свободы

12.07.17 37
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Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва приговорен к 9,5 годам лишения свободы за взяточничество и отмывание денег.

Об этом передают мировые СМИ со ссылкой на Bloomberg.

Обвинительный приговор зачитал судья Серджио Моро, ведущий судья в расследовании многомиллиардных коррупционных схем в компании Petrobras, известном как Carwash.

Напомним, что по данным следствия, экс-президент Бразилии Силва в сговоре с группой лиц предложил взятку бывшему топ-менеджеру государственной нефтяной компании Petrobras Нестору Серверо в размере $77 тысяч. Целью взятки был отказ Серверо от своих предыдущих показаний, подтверждающих причастность чиновников к схемам при продаже нефти, которые принесли государству убытков на миллиарды долларов. 

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