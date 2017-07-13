Умер один из ключевых фигурантов коррупционного скандала в ФИФА

Один из ключевых фигурантов коррупционного скандала в Международной федерации футбола (ФИФА) Чак Блейзер скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

О смерти бывшего члена исполкома ФИФА сообщили его адвокаты Эрик Корнголд и Мэри Маллиган. У Блейзера был рак прямой кишки, диабет и болезнь коронарных артерий.

Блейзер покинул исполком ФИФА в 2013 году, после того как всплыли финансовые махинации во время его работы в КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна). В том же году он признался в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и выплатил штраф в размере $1,9 млн.

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Также Блейзер заявил, что члены исполкома ФИФА получали взятки во время выборов стран-хозяек чемпионатов мира 1998 и 2010 годов. В июле 2015 года ФИФА пожизненно отстранила Блейзера от любой деятельности, связанной с футболом.

Напомним, международная федерация футбол (ФИФА) признала коррупцию во время голосования за место проведения ЧМ 1998 и 2010 годов.

Напомним, ФИФА до сих пор до конца не оправилась от крупного коррупционного скандала, потрясшего федерацию в 2015 году.

В сентябре 2015 года генеральная прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело в отношении президента ФИФА Зеппа Блаттера.

Спустя три месяца, после проведения внутреннего расследования, комитет по этике ФИФА принял решение об отстранении Блаттера и Платини от футбола. Поводом стал крупный денежный перевод, санкционированный Блаттером в 2011 году на имя Платини. Его сумма составила почти 2 млн долларов.

Оба спортивных функционера настаивали, что эти деньги Блаттер задолжал Платини еще с конца прошлого века и выплатил совершенно законно.