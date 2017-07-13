В России вынесли приговоры по делу об убийстве Немцова

Московский окружной военный суд в четверг назначил пяти участникам убийства Бориса Немцова от 11 до 20 лет заключения. Об этом сообщает РИА Новости.

Непосредственного, по данным следствия, исполнителя убийства Заура Дудаева приговорили к 20 годам лишения свободы. Также его лишили воинского звания лейтенанта и ордена мужества.

Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, суд приговорил к 19 годам заключения, а его брата Шадида — к 16 годам.

Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзат Бахаев получил 11 лет.

Также суд оштрафовал каждого из подсудимых на 100 тысяч рублей. Отбывать наказание всем им предстоит в колониях строгого режима.

Напомним, Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года.

После гибели политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

Присяжные заседатели сочли доказанной вину подсудимого Заура Дадаева в убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова.