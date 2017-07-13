Трамп прилетел к Макрону

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп прибыли с официальным визитом в Париж, где примут участие в праздновании Дня взятия Бастилии, передает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп также проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ожидается, что в центре внимания будет конфликт в Сирии и глобальные усилия по борьбе с терроризмом.

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Кроме этого, во время торжеств также будет отмечено 100-летие вступления США в Первую мировую войну.

Напомним, Макрон пригласил Трампа отметить национальный праздник Франции в Париже во время телефонного разговора в прошлом месяце.