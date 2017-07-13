Вице-премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Рогозин назвал НАТО "наследниками гитлеровских недобитков" в ответ на видеоролик о балтийских партизанах времен Второй Мировой войны "лесных братьях".

"Ролик НАТО про "лесных братьев", убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков " - написал он в Twitter.

На заявление Рогозина в иронической манере отреагировал депутат Европарламента и экс-глава МИД и Минобороны Латвии Артис Пабрикс.

"Какие вы смешные. Что ваши солдаты делали в моей стране после 1945-го? Они заблудились или грибы собирали?", - ответил он.

После вопроса латвийского депутата российский премьер разразился новыми оскорблениями.

"Когда я работал постпредом при НАТО, вы себе такого не позволяли. Сейчас окончательно обнаглели. "Псы войны" решили сбросить козьи морды?", - написал он.

This is the story of the Forest Brothers who fought the Soviet army for their homelands after WWII pic.twitter.com/4JcfuJPmeO — NATO (@NATO) 11 июля 2017 г.

Ролик @NATO про "лесных братьев", убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков https://t.co/jbZddWA0J7 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 июля 2017 г.

Когда я работал постпредом при НАТО, вы себе такого не позволяли. Сейчас окончательно обнаглели. "Псы войны" решили сбросить козьи морды? https://t.co/J1vLvMM5uO — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 июля 2017 г.

Напомним,"лесные братья" – собирательной название партизанских отрядов, действовавших в 1940-е — 1950-е годы на территории прибалтийских республик СССР и выступавших против советской власти, за восстановление государственной независимости этих республик, утраченной в 1940 году в результате присоединения Прибалтики к СССР. Наибольший размах движение приобрело в Литве в 1944—1947 годах.