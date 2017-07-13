Еврокомиссия намерена через суд запретить Польше вырубать Беловежскую пущу

В марте польские власти решили в три раза увеличить объем лесозаготовительных операций в Беловежском лесу

Еврокомиссия обратилась в Суд ЕС из-за вырубки Польшей деревьев в Беловежском лесу и призывает остановить лесозаготовительные операции в одном из последних реликтовых лесов Европы. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, передает Европейская правда.

В Еврокомиссии напомнили, что 25 марта 2016 года польские власти приняли решение о трехкратном увеличении лесозаготовительных операций в Беловежском лесу, который защищен программой Natura 2000.

Под вырубку подпадают столетние деревья, что является угрозой для целостности экосистемы. Для некоторых видов животных и растений Беловежский лес является единственным районом проживания в Польше.

"Имеющиеся данные показывают, что эти меры не соответствуют природоохранным целям и превышают шаги, которые необходимы для обеспечения устойчивого использования леса", – говорится в сообщении.

Польша ранее заявляла, что дополнительная вырубка леса была необходима для спасения Беловежской пущи от вспышки короеда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада запретила вырубку карпатских пралесов

Напомним, что Еврокомиссия еще в июне 2016 года открыла производство против Польши в связи с вырубкой деревьев в Беловежской пуще. В апреле этого года европейские чиновники передали Польше "последнее предупреждение".