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Главная » Мир » В Германии впервые обнаружили памятники над захоронениями времен каменного века

В Германии впервые обнаружили памятники над захоронениями времен каменного века

В Германии впервые обнаружили памятники над захоронениями времен каменного века
Фото: twitter.com/dw_russian

Возраст шести найденных могил оценивается в 4400–4800 лет

13.07.17 1661
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В Германии впервые обнаружены захоронения времен каменного века, отмеченные обломками скальной горной породы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Возраст шести найденных могил оценивается в 4400 – 4800 лет. Они были обнаружены во время строительства дороги около города Мерзебург в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт. 

"Речь идет о необработанных камнях – кусках скальной горной породы, которыми были отмечены места захоронений", – отмечается в сообщении.

Ранее на могилах этого периода таких отметок, своего рода – памятников, ученые не находили. Не исключено, что над могилами также устанавливались деревянные знаки, но они не сохранились.

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