В Германии впервые обнаружили памятники над захоронениями времен каменного века

Возраст шести найденных могил оценивается в 4400–4800 лет

В Германии впервые обнаружены захоронения времен каменного века, отмеченные обломками скальной горной породы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Возраст шести найденных могил оценивается в 4400 – 4800 лет. Они были обнаружены во время строительства дороги около города Мерзебург в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт.

"Речь идет о необработанных камнях – кусках скальной горной породы, которыми были отмечены места захоронений", – отмечается в сообщении.

Ранее на могилах этого периода таких отметок, своего рода – памятников, ученые не находили. Не исключено, что над могилами также устанавливались деревянные знаки, но они не сохранились.