Германия и Франция будут вместе разрабатывать новый истребитель

Также страны планируют сотрудничать в создании следующей модели ударного вертолета Tiger и тактических ракет "воздух-земля"

Франция и Германия договорились совместно разработать европейский истребитель для замены существующих флотов в рамках усиления сотрудничества в области обороны и безопасности. Договоренность была достигнута после встречи представителей правительств двух стран в Париже. Об это сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Обе страны должны составить дорожную карту для разработки новых самолетов в середине 2018 года, отмечается в принятом документе.

ФРГ и Франция также согласились создать договор о сотрудничестве для следующей модели ударного вертолета Tiger и тактических ракет "воздух-земля".

В документе также отмечается, что обе страны согласились вместе работать над созданием наземных систем, включая тяжелые танки и артиллерию, и предполагается, что к 2019 году будет подписан контракт на проект Eurodrone с немецкой стороны.

Напомним, в Европе в настоящее время производятся три типа истребителей – Eurofighter Typhoon, французский Rafale и шведский Gripen – в то время как многие аналитики по вопросам обороны считают, что в будущем должен быть только один боевой самолет из-за бюджетного давления и огромных расходов на разработку.

Ранее сообщалось, Австрия хочет выйти из программы истребителей Eurofighter и перейти к более дешевому варианту аренды самолетов у других стран.