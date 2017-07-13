Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Законопроект о Brexit опубликован в Великобритании

Законопроект о Brexit опубликован в Великобритании

Законопроект о Brexit опубликован в Великобритании
Иллюстративное фото

Верховенство права Евросоюза в стране будет отменено в день выхода из ЕС

13.07.17 68
100

Правительство Великобритании обнародовало текст законопроекта о выходе страны из Европейского Союза.

Об этом сообщают мировые СМИ.

Документ предусматривает отмену действия закона о Европейских сообществах 1972 года. Верховенство права Евросоюза в стране будет отменено в день выхода из ЕС. 

При этом все существующее законодательство, принятое ЕС, будет продолжать действовать, чтобы обеспечить плавный переход после Brexit. В дальнейшем европейские законы могут быть изменены или отменены.

Министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис объяснил, что это позволит Великобритании выйти из ЕС контролируемо. "Это один из важнейших документов, который когда-либо проходил через парламент, и является важной вехой в процессе нашего выхода из Европейского Союза".

Напомним, что 29 марта Великобритания официально начала процедуру выхода из ЕС. Ожидается, что этот процесс будет длиться два года.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Тень Brexit не должна падать на отношения Украины с ЕС, – ПорошенкоОперация ЕС в Средиземном море провалилась, – парламент БританииGoogle вложил в создание роботов-журналистов $800 тыс

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Мы не распространяемся о нашей работе, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 2532
  2. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 6023
  3. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 23195
  4. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 3349
  5. Навеки твой. Как простота получения кредита оборачивается кредитной кабалой 1470
  6. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 2552
  7. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 1319
  8. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 4478
  9. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 1332
  10. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 2418
  1. Ryanair отказался возобновлять переговоры по "Борисполю" 9549 / 10894
  2. Самой красивой женщиной Австрии стала украинка 4078 / 4447
  3. Американские конвертопланы прилетели в Украину 3885 / 4332
  4. У России не получается достроить атомный ледокол без Украины 3413 / 4112
  5. Карта пляжей. 50 комфортных речных пляжей Украины 3204 / 3662
  6. Судный день. Почему парламент "сдал" только троих депутатов из пяти 3071 / 3446
  7. Три страны ЕС выступили против европейских перспектив Украины, - СМИ 2807 / 3147
  8. По назначению Луценко генпрокурором начато расследование 2557 / 2945
  9. Россияне, стоя по колено в грязи, подпевали легендарной песне "Океана Эльзы" 2376 / 10404
  10. В Одессу прибыли американские Poseidon 2191 / 2508
  1. Ryanair отказался возобновлять переговоры по "Борисполю" 33 / 10894
  2. Сотворение себя. На чём должно строиться образование 25 / 1436
  3. Ирландцы не пройдут. Кто виноват в срыве переговоров Борисполя с Ryanair 11 / 2130
  4. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 10 / 4173
  5. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 10 / 23195
  6. Карта пляжей. 50 комфортных речных пляжей Украины 10 / 3662
  7. Судный день. Почему парламент "сдал" только троих депутатов из пяти 8 / 3446
  8. Три страны ЕС выступили против европейских перспектив Украины, - СМИ 8 / 3147
  9. Все украинские военные должны выучить английский, - Полторак 7 / 1441
  10. По назначению Луценко генпрокурором начато расследование 7 / 2945
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.