Законопроект о Brexit опубликован в Великобритании

Верховенство права Евросоюза в стране будет отменено в день выхода из ЕС

Правительство Великобритании обнародовало текст законопроекта о выходе страны из Европейского Союза.

Об этом сообщают мировые СМИ.

Документ предусматривает отмену действия закона о Европейских сообществах 1972 года. Верховенство права Евросоюза в стране будет отменено в день выхода из ЕС.

При этом все существующее законодательство, принятое ЕС, будет продолжать действовать, чтобы обеспечить плавный переход после Brexit. В дальнейшем европейские законы могут быть изменены или отменены.

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Министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис объяснил, что это позволит Великобритании выйти из ЕС контролируемо. "Это один из важнейших документов, который когда-либо проходил через парламент, и является важной вехой в процессе нашего выхода из Европейского Союза".

Напомним, что 29 марта Великобритания официально начала процедуру выхода из ЕС. Ожидается, что этот процесс будет длиться два года.