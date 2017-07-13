Законопроект о Brexit опубликован в Великобритании

Правительство Великобритании обнародовало текст законопроекта о выходе страны из Европейского Союза.
Об этом сообщают мировые СМИ.
Документ предусматривает отмену действия закона о Европейских сообществах 1972 года. Верховенство права Евросоюза в стране будет отменено в день выхода из ЕС.
При этом все существующее законодательство, принятое ЕС, будет продолжать действовать, чтобы обеспечить плавный переход после Brexit. В дальнейшем европейские законы могут быть изменены или отменены.
Министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис объяснил, что это позволит Великобритании выйти из ЕС контролируемо. "Это один из важнейших документов, который когда-либо проходил через парламент, и является важной вехой в процессе нашего выхода из Европейского Союза".
Напомним, что 29 марта Великобритания официально начала процедуру выхода из ЕС. Ожидается, что этот процесс будет длиться два года.