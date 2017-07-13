Россия обжаловала в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) постановление по делу об операции по освобождению захваченных террористами заложников в Беслане в 2004 году.

Об этом сообщается на сайте министерства юстиции РФ.

"Ходатайство российских властей о передаче дела в Большую Палату основано на выявленных очевидных противоречиях в практике ЕСПЧ, сформированной по схожим обстоятельствам в отношении других стран Совета Европы", - говорится в сообщении.

"Это, в свою очередь, может рассматриваться как явное применение в отношении России двойных стандартов при оценке Европейским Судом эффективности планирования и контроля спасательной операции", — отмечают в Минюсте РФ.

Напомним, в апреле Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 3 млн евро по делу о теракте в Беслане в 2004 году. В суд было подано 7 исков от 409 человек.