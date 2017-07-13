В Швеции обрушился железнодорожный мост, в результате чего пострадали 12 человек.
Об этом пишет УНИАН со ссылкой на местное издание Local.
На момент обрушения мост находился на ремонте.
"Это крупная авария. Произошло обрушение реконструируемого моста", - сказал пресс-секретарь полиции Стефан Викберг.
По предварительным данным, пострадали не менее 12 человек. Четверо из них получили серьезные травмы, а их состояние оценивается как критическое.
Некоторые из пострадавших оказались под завалами, поэтому не исключено, что количество пострадавших может вырасти.