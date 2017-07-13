Москва укрепляет линии оккупации грузинских территорий колючей проволокой

Оккупация Абхазии и Цхинвальского региона так же как и действия России в Украине ухудшили состояние безопасности

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили видит сходство в ситуациях с фактической оккупацией Россией Абхазии и Цхинвальского региона с гибридным вторжением на восток Украины.

О ситуации с безопасностью на Южном Кавказе грузинский премьер рассказал на международном форуме в Батуми в четверг, 13 июля, передает Грузия Online.

Квирикашвили заявил, что его правительство придерживается курса на мирное урегулирование конфликта и тесно сотрудничает по этому вопросу с международными организациями.

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В частности, он указал на сотрудничество Грузии для борьбы с российской агрессией - институт специального представителя Евросоюза, сопредседателей Женевских международных переговоров, Миссию наблюдателей ЕС и других.

"К сожалению, несмотря на эти усилия, ситуация в оккупированных регионах по-прежнему очень сложная. Оккупация Абхазии и Цхинвальского региона так же как и действия России в Украине и милитаризация этих регионов, нарушили баланс и ухудшили состояние безопасности на Южном Кавказе и в регионе Черного моря ", - заявил премьер.

Он добавил, что сейчас Россия продолжает политику оккупации и фактической аннексии. Речь идет об укреплении линии оккупации колючими заграждениями, искусственными барьерами и пограничными знаками.

Напомним, Украина в ПА НАТО хочет объединить усилия стран, подвергшихся оккупации.