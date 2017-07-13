Трамп заявил о возможном изменении своей позиции по Парижскому соглашению

"Если это произойдет - это будет замечательно, а если нет - то все также будет хорошо"

Президент США Дональд Трамп допустил, что может согласиться на компромисс в отношении участия Штатов в Парижском климатическом соглашении, но не раскрыл свои намерения.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters, об этом он заявил во время совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции.

"Что-то может произойти в отношении Парижских соглашений, посмотрим, что произойдет. Если это произойдет - это будет замечательно, а если нет - то все также будет хорошо", - сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, соглашение по климату принято в интересах Китая и Индии ставит под угрозу промышленность США.

Отметим, что 1 июня президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Напомним, Соглашение, направленное на борьбу с глобальным потеплением, было принято в декабре 2015 года в Париже. Оно обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.