Малайзия надеется узнать имена виновных в крушении рейса МН17 до конца года

Власти Малайзии надеются, что подозреваемые в крушении самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17, станут известны до конца года. Об этом 13 июля на мемориальной службе по жертвам катастрофы в административной столице Малайзии Путраджае заявил министр транспорта Лиоу Тионг Лай, сообщает УНИАН со ссылкой на The Star.

По его словам, совместная следственная группа, опросив более 200 человек и проверив большие объемы данных, выразила уверенность в том, что подозреваемые будут привлечены к суду.

На службе присутствовали около 90 родных 43 граждан Малайзии, погибших в авиакрушении. Некоторые из родственников отправятся в Нидерланды, чтобы в третью годовщину трагедии посетить открытие мемориала жертвам рейса MH17.

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Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", ввезенным в Украину из России.

Место пуска ракеты – поселок Первомайское, который находится под контролем пророссийских сепаратистов. В число подозреваемых, в соответствии с докладом, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать "окончательной правдой", а выводы следователей назвали "предварительными".

Кроме того, группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала 5 июня на своем сайте исследование, которое подтверждает, что "Бук", которым был сбит самолет, является российским.