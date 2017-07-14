В Иерусалиме террористы напали на полицейских

В Иерусалиме (Израиль) произошел теракт, в результате которого огнестрельные ранения получили три человека. Об этом сообщает NEWSru.co.il.

"Три человека получили огнестрельные ранения в результате нападения террористов на территории Храмовой горы в районе Львиных ворот в старом городе Иерусалима", - говорится в сообщении.

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По данным местной полиции, три террориста открыли огонь по правоохранителям на Храмовой горе, а затем пытались скрыться в одной из мечетей. На данный момент террористы ликвидированы, пострадавшие в ходе атаки - госпитализированы.

По свидетельству очевидцев, один из террористов, считавшийся нейтрализованным, в какой-то момент встал и попытался снова напасть на полицейских, после чего был застрелен.

У террористов при себе было 2 автомата "Карл Густав" и пистолет. Издание также отмечает, что по данным службы скорой медицинской помощи, двое раненых находятся в критическом состоянии, еще один мужчина получил ранения средней степени тяжести.

Напомним, по меньшей мере 26 египетских военных погибли в результате нападения террористов на блокпост на севере Египта.