"Синий кит" добрался до США

Смертоносная игра "Синий кит" распространилась и в США. В начале июля два подростка покончили с собой, родители считают, что они участвовали в смертоносной игре "Синий кит". Об этом сообщает Медуза.

Об опасности "Синего кита" в американских школах предупреждали еще весной, но до сих пор не было случаев, когда подростки заканчивали жизнь самоубийством из-за игры.

15-летний Исайя Гонсалес из Техаса покончил с собой 8 июля 2017 году. Он был обнаружен своим отцом, а незадолго до этого транслировал свое самоубийство в интернете с помощью мобильного телефона. Тогда же покончила с собой и 16-летняя девушка из Атланты. Ее родной брат нашел у нее рисунки с китами и надписями на русском, которые имели отношение к игре "Синий кит".

Родители Гонсалеса заявляют, что их сын никогда бы не пошел на самоубийство. Но факты говорят об обратном. Незадолго до смерти он отправлял друзьям отчеты о выполнении различных заданий из игры "Синий кит". Задания были разные: от просмотра фильмов ужасов до нанесения себе порезов.

Близкие девушки из Атланты сказали, что она была прекрасно девушкой с веселым характером, любила рисовать. За несколько дней до самоубийства она попросила маму подняться на крышу, что могло быть одним из заданий "Синего кита".

Полиция и ФБР не подтверждают информацию о возможной связи подростков с какой-либо игрой. О том, что дети играли в "Синего кита", сообщают только родственники.