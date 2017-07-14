Трамп уверяет, что даже и не думал снимать санкции с РФ

Сначала Россия должна удовлетворить всех в США, Украине и Сирии

Президент США Дональд Трамп не отменит санкций против России, пока не будут урегулированы конфликты в Украине и Сирии. Об этом глава Белого дома заявил в президентском самолете, направляясь в Париж, сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

"Сейчас у нас действуют очень тяжелые санкции протии России. Я не хотел и даже не думал отменять их. Кто-то говорил, Дональд Трамп хочет (отменить санкции, - ред.) - я не хочу отменять их", - сказал президент США.

Он подтвердил, что для снятия ограничений с Российской Федерации необходим прогресс в решении конфликтов в Украине и Сирии.

"Я никогда не отменю санкций, пока не будет сделано то, что удовлетворит нас всех, удовлетворит всех в Украине и Сирии. Я заключал замечательные сделки. Это то, что я делаю. Зачем мне отменять санкции, если я ничего не получу?", - отметил Трамп.

Вместе с тем Дональд Трамп избежал от ответа на вопрос, подпишет ли он новый законопроект о санкциях против РФ, который ожидает одобрения Палатой представителей США.

Напомним, администрация Дональда Трампа поддерживает введение новых экономических санкций в отношении России и Ирана, однако считает, что законопроект, который сейчас рассматривается в Конгрессе США, недопустимо сдерживает полномочия президента.