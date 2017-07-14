Бывшего президента Перу арестовали на 3 года

Чтобы помешать ему скрыться от правосудия

Бывший президент Перу Ольянта Умала (2011-2016) будет находиться до 18 месяцев за решеткой, пока прокуратура готовит обвинения против него. Такое решение принял судья Лимы Рихард Концепцьйон, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Свое решение судья объяснил необходимостью помешать Ольянту Умали и его жене Надин Хередиа скрыться от правосудия или помешать ему.

Умала подозревают в коррупционных преступлениях, совершенных им в период пребывания на посту президента Перу. Расследование дела против него тянется уже почти три года.