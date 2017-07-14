Siemens думает о выходе из совместных с РФ проектов после инцидента с турбинами в Крыму

В концерне создана специальная группа, которая обсуждает этот вопрос

Компания Siemens рассматривает возможность выхода из совместного с Россией предприятия Siemens Gas Turbines Technologies с "Силовыми машинами" из-за скандала с поставками газовых турбин в оккупированный Крым. Об этом сообщил глава концерна Siemens Джо Кэзер, передает РБК-Украина со ссылкой на Wirtschafts Woche.

Немецкий концерн также намерен выйти из состава акционеров компании "Интеравтоматика", в которой Siemens принадлежат 45,7%.

По словам источников издания, в Siemens создана специальная группа, которая обсуждает этот вопрос.

Напомним, Россия в обход санкций Запада доставила в оккупированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens.

В Siemens сообщили, что поставляли турбины для проекта на российском Таманском полуострове, но на прошлой неделе стало известно, что Россия доставила их в оккупированный Крым, где президент Владимир Путин пообещал установить стабильное энергоснабжение.

В компании заявили, что предприняты все необходимые шаги, чтобы предотвратить строительство, установку и эксплуатацию газовых турбин Siemens в Крыму.

13 июля в Порту Феодосии в оккупированном Крыму заметили еще две газовые турбины, которые похожи на турбины Siemens.