В параде принимают участие 3700 военных и более 200 единиц военной техники

В Париже на Елисейских полях начался военный парад по случаю национального праздника французов - Дня взятия Бастилии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

В параде принимают участие 3700 военных и более 200 единиц военной техники.

Рядом с французскими военными идут почти 200 американских солдат - они возглавляют парад по случаю 100-летия со дня вступления США в первую мировую войну.

По приглашению президента Франции гостями парада стали президент США Дональд Трамп с женой Меланией.

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По плану, в небе над французской столицей пролетят американские истребители F16 и F-22 Raptor.

В контексте борьбы с терроризмом в параде также участвует национальная полиция Франции.

Парад происходит при усиленных мерах безопасности - мобилизованы 11 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Revue des troupes pour Emmanuel Macron qui descend les Champs-Élysées pic.twitter.com/cqgPD1RIo5 — BFMTV (@BFMTV) 14 июля 2017 г.

Donald Trump se lève pour saluer les soldats américains en uniforme de "Sammies" #14Juillet pic.twitter.com/PTiRzVXz4P — BFMTV (@BFMTV) 14 июля 2017 г.