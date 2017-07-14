В Париже на Елисейских полях начался военный парад по случаю национального праздника французов - Дня взятия Бастилии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.
В параде принимают участие 3700 военных и более 200 единиц военной техники.
Рядом с французскими военными идут почти 200 американских солдат - они возглавляют парад по случаю 100-летия со дня вступления США в первую мировую войну.
По приглашению президента Франции гостями парада стали президент США Дональд Трамп с женой Меланией.
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По плану, в небе над французской столицей пролетят американские истребители F16 и F-22 Raptor.
В контексте борьбы с терроризмом в параде также участвует национальная полиция Франции.
Парад происходит при усиленных мерах безопасности - мобилизованы 11 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Revue des troupes pour Emmanuel Macron qui descend les Champs-Élysées pic.twitter.com/cqgPD1RIo5— BFMTV (@BFMTV) 14 июля 2017 г.
Donald Trump se lève pour saluer les soldats américains en uniforme de "Sammies" #14Juillet pic.twitter.com/PTiRzVXz4P— BFMTV (@BFMTV) 14 июля 2017 г.
Arrivée de la Patrouille de France qui survole les Champs-Élysées #14Juillet pic.twitter.com/ZsthbuOr7o— BFMTV (@BFMTV) 14 июля 2017 г.