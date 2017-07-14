Великобритания впервые признала долги перед ЕС в связи с Brexit

Финансовое урегулирование – одна из важных тем предстоящих переговоров о выходе Британии из Евросоюза

Великобритания впервые признала, что у нее есть финансовые обязательства перед Европейским союзом в связи с выходом страны из него. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на The Financial Times.

Этот шаг Британии может предотвратить широкомасштабный конфликт на начинающихся на следующей неделе в Брюсселе переговорах о Brexit.

В направленном 13 июля в парламент письменном заявлении, касающемся вопросов "финансового урегулирования", британское правительство признает, что "Великобритания имеет обязательства перед ЕС, а у ЕС имеются обязательства перед Великобританией, которые останутся после выхода Великобритании – и эту ситуацию необходимо решить".

"Правительство хорошо понимает, что мы будем работать с ЕС для определения справедливого урегулирования прав и обязанностей Великобритании в связи с выходом из Евросоюза", – говорится в заявлении замминистра по делам Brexit Джойс Энелэй.

"В этом заявлении Великобритания заходит дальше, чем было ранее, - заявил The Financial Times один из европейских дипломатов, участвующий в процессе подготовки Brexit. - Оно предотвратит "удар электрошокером" на следующей неделе. Возникла бы настоящая проблема, если бы мы не достигли прогресса в плане финансового урегулирования".

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Напомним, 23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали нет сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.